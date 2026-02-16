Despiden con honores a elemento de la SSC caído en Felipe Carrillo Puerto

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En una ceremonia solemne y cargada de respeto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC), Julio César Gómez Torres, encabezó el homenaje póstumo al policía Alejandro N., quien perdió la vida en cumplimiento de su deber en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

El acto reunió a elementos de todas las áreas operativas y administrativas de la corporación, quienes formaron parte de la guardia de honor para despedir a su compañero y reconocer su entrega al servicio público. Entre salvas y mensajes institucionales, se destacó la vocación, disciplina y compromiso que caracterizaron la trayectoria del oficial caído.

Durante la ceremonia se realizó un reconocimiento público a su labor en favor de la seguridad de las y los quintanarroenses, subrayando que su desempeño representó los valores de lealtad y responsabilidad que rigen a la institución.

Asimismo, autoridades estatales refrendaron su acompañamiento y respaldo total a la familia del elemento, asegurando apoyo institucional y seguimiento a sus necesidades. Se enfatizó que la corporación no dejará desprotegidos a quienes arriesgan su vida en el cumplimiento del deber.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró, en este contexto de duelo, su compromiso de continuar trabajando con firmeza, profesionalismo y responsabilidad para fortalecer la paz y la seguridad en la entidad. El sacrificio del oficial Alejandro N., señalaron, permanece como testimonio del valor y la entrega diaria de las y los policías que protegen a la comunidad quintanarroense.