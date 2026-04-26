Inaugura Claudia Sheinbaum Tren Suburbano al AIFA; conectará con CDMX en 43 minutos

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ESTADO DE MÉXICO.- En un evento que marca un hito para la movilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró formalmente este domingo el ramal del Tren Suburbano que conecta la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca —quien impulsa la futura extensión del sistema hacia Pachuca—, la mandataria federal realizó el recorrido inaugural desde la terminal de Buenavista. Durante el acto, Sheinbaum calificó la obra como un compromiso cumplido con el pueblo de México, destacando que el trayecto total desde el centro de la capital hasta la terminal aérea se realizará en tan solo 43 minutos.

Tarifas y Operación

El servicio, operado bajo la supervisión del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), contará con una tarifa promocional de 45 pesos para el viaje completo durante su primer mes de funcionamiento. Los traslados entre estaciones intermedias mantendrán un costo de 11.50 pesos.

Detalles del servicio:

Horario: Lunes a domingo, de 05:00 a 00:30 horas.

Lunes a domingo, de 05:00 a 00:30 horas. Frecuencia: Un tren cada 15 minutos (con proyección a reducirse a 12 minutos en horas pico).

Un tren cada 15 minutos (con proyección a reducirse a 12 minutos en horas pico). Ruta: La extensión añade las estaciones Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan y Xaltocan, culminando en la terminal del AIFA.

Rumbo a la Copa del Mundo 2026

Esta inauguración ocurre a menos de dos meses de que México haga historia como el primer país en albergar tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. La infraestructura ferroviaria recién entregada se perfila como un eje logístico fundamental para el traslado de aficionados, especialmente considerando que el Estadio Azteca será la sede del partido inaugural el próximo 11 de junio.

Pese a los retos sociales y técnicos que retrasaron la entrega, la puesta en marcha de este ramal busca consolidar al AIFA como un aeropuerto de fácil acceso, integrándolo de manera definitiva a la red de transporte masivo más eficiente del centro del país.