La nueva SCJN solicita ajuste del presupuesto a la baja; celebra su primera sesión

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este jueves que ya solicitó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) ajustar a la baja el presupuesto 2026, luego de que la Corte anterior, a cargo de Norma Piña Hernández, solicitará un aumento presupuestal de 15 mil millones de pesos para el Nuevo Poder Judicial.

“La Nueva Corte ha solicitado al Órgano de Administración Judicial (OAJ) examinar el presupuesto 2026 y ajustarlo a las nuevas condiciones. Asimismo, ha solicitado a dicho órgano establecer comunicación con la Cámara de Diputados para solicitar un espacio de diálogo y transmitir los asuntos que, invariablemente, se verán reflejados en un ajuste a la baja sobre lo aprobado por el Pleno de la anterior SCJN”, indicó la Corte en un breve comunicado.

A la par, recordó que el pasado 12 de agosto de 2025, la Corte anterior aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2026, mismo que forma parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de septiembre ante la Cámara de Diputados.

“Dicho presupuesto plantea un incremento del 8.1 por ciento real con relación al año anterior. Sin embargo, este incremento no refleja la realidad de la Nueva Corte, que está decidida a ejercer los recursos con mayor responsabilidad y en congruencia con los principios de austeridad”, afirmó.

Con un saludo en mixteco, el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz dio inicio este jueves 11 de septiembre a la primera sesión pública de la SCJN, en la cual resolvieron durante cuatro horas tres de los 15 asuntos agendados.

La primera sesión del pleno ocurrió a 10 días de que los nueve ministros tomaron el cargo y en el marco de que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso reducir el presupuesto del Poder Judicial para 2026.

Fuente: Sinembargo