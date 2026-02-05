Cuba exige respeto a su soberanía y acepta diálogo con Estados Unidos: Díaz-Canel

Comparte esta Noticia

LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que “Cuba no está sola” mientras enfrenta presiones internacionales, y reiteró que la isla está dispuesta a sostener un diálogo con Estados Unidos siempre que sea sin condiciones ni presiones y con respeto a su soberanía e independencia.

En una comparecencia ante la prensa en La Habana, el mandatario aseguró que Cuba es un país de paz y que puede entablar conversaciones con Washington sobre cualquier tema, “sin presiones, con respeto a nuestra soberanía, independencia y autodeterminación”, y con el objetivo de construir una relación “civilizada entre vecinos”.

Díaz-Canel subrayó que Cuba no es un país terrorista y que no existe presencia militar extranjera en su territorio, salvo por instalaciones estadounidenses que recordó como la única base militar de otro país en la isla.

También señaló que, aunque la isla no está en estado de guerra, el país está preparado para defenderse si así fuera necesario. En su discurso, hizo énfasis en el impacto del bloqueo económico estadounidense, que ha marcado a generaciones de cubanos desde los primeros años de la Revolución, y destacó logros sociales como la erradicación del analfabetismo antes que muchos países de la región.

El presidente cubano mencionó además que su gobierno prepara un plan para enfrentar el desabastecimiento de combustible provocado por las presiones de Estados Unidos, que han afectado el suministro energético del país. Según Díaz-Canel, Cuba ha recibido muestras de solidaridad de la comunidad internacional y existen actores dispuestos a trabajar con la isla a pesar de las circunstancias actuales.

Díaz-Canel agregó que el país debe ser capaz de sostenerse con sus propias fuentes de energía y destacó avances como la aportación de mil MW mediante parques fotovoltaicos, con un crecimiento del 7% en ese sector. No obstante, reiteró que Cuba no renunciará a recibir combustibles de otros países, y que lo hará si es posible como una decisión soberana.