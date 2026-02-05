Detienen a alcalde morenista de Tequila, Jalisco, por extorsión y vínculos con ‘CJNG’

Comparte esta Noticia

GUADALAJARA.- El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido junto con tres servidores públicos por autoridades federales, informó este jueves 5 de febrero el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con información oficial, los detenidos presuntamente están vinculados con actos de extorsión denunciados por ciudadanos del municipio. Además de Rivera Navarro, fueron arrestados el director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez; el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio; y el director de Obras Públicas, Isaac Carbajal Villaseñor.

Las investigaciones señalan que el alcalde encabezaría una red de corrupción operada desde el Ayuntamiento de Tequila y que los funcionarios detenidos tendrían presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Asimismo, se les investiga por el posible desvío de recursos públicos.

Según las indagatorias, los actos de extorsión estaban dirigidos principalmente contra empresarios y comerciantes de la localidad. Uno de los casos más relevantes habría sido contra la empresa tequilera “José Cuervo”, a la que presuntamente se le exigió el pago de 60 millones de pesos por concepto de impuesto predial, además de colocar sellos de clausura para impedir sus operaciones.

Ante esta situación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, intervino y confirmó que los sellos fueron retirados y que el cobro quedó sin efecto. El mandatario estatal declaró el 10 de diciembre de 2025 que la exigencia del gobierno municipal “no tenía viabilidad jurídica ni financiera”.

El conflicto derivó en una denuncia por extorsión presentada por la empresa contra el alcalde morenista, informó el fiscal de Jalisco, Salvador González, el 11 de diciembre. Paralelamente, medios locales reportaron que Rivera Navarro habría ordenado adecuaciones en el Museo Nacional de Tequila para utilizarlo como oficina y residencia personal.

Cabe recordar que en mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía estatal por la presentación del grupo Los Alegres del Barranco, durante la cual se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

Las detenciones se realizaron en el marco del Operativo Enjambre, una estrategia iniciada el año pasado en el Estado de México que ha derivado en la captura de diversos presidentes municipales y funcionarios acusados de distintos delitos.

Tras los hechos, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco emitió un comunicado en el que reconoció la detención del edil y reiteró que “nadie está por encima de la ley”, al tiempo que expresó su confianza en que las investigaciones se conduzcan conforme al marco jurídico y se respete el derecho a la defensa de los implicados.