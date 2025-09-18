De informes y la poca memoria

Comparte esta Noticia

El minotauro

Por Nicolás Durán de la Sierra

Concluidos los informes municipales del Estado, vale la pena destacar que, a contrapelo de las ideas reiteradas en todos ellos como ‘transparencia’, ‘cercanía popular’ y ‘compromiso’, la seguridad pública apenas si tuvo sitio en sus lucidores discursos, que hablar con gerencial aire de policías y patrullas, no es enfrentar la creciente inseguridad que se vive en nuestras comunidades.

Acicalados para el gran día, pese a que en el año que se informa fueran flacos los aciertos y gordas las pifias -de seguro ni la capitalina Yensunni, el cozumeleño Chacón o Contreras, el de Bacalar, se dan por aludidos-; ediles y alcaldesas peroraron sobre la línea oficial de moda, como si la honestidad no fuera obligatoria y la cercanía con la gente fuera una graciosa concesión.

Ya no se diga que evitaron tocar la evidente inseguridad pública, los ediles no abordaron siquiera los problemas reales de sus alcaldías: la poco clara deuda pública de Cancún y su celda sanitaria a punto del colapso, o del caos urbano que vive Tulum o de la miseria en Carrillo Puerto… En fin, estos temas torales quedaron fuera del discurso, como si ellas y ellos no tuvieran nada que ver.

Lejos de su sentido republicano y de sus diferencias con la cortesanía de que tanto gustan los ediles de verde raíz en las zonas turísticas (los otros no tienen charme) los informes fueron pasarelas para redes sociales. Las ideas políticas no tuvieron sitio. No podría ser de otro modo si casi todos ellos son improvisados y, de remate, hasta malos gerentes del servicio público.

Poca memoria

Del tintero: la reaparición de Félix González Canto, el desparpajo de sus opiniones y los aplausos que estas suscitaron, dan fe de la poca memoria histórica que prevalece en el Estado. Si disparar la deuda pública fue un crimen financiero (de allí todo ha sido caída libre), el haber dejado a Roberto Borge es crimen político rayando en los de lesa humanidad… y todavía le aplauden.