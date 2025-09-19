Estefanía Mercado respalda renovación de Coparmex Riviera Maya y llama a unidad empresarial

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado respaldó la renovación del liderazgo de Coparmex Riviera Maya durante la toma de compromiso de la nueva directiva encabezada por Sugeiry Prieto Torres, y destacó la importancia de la unidad y la participación empresarial para el desarrollo económico y social de la región.

En el acto, también reconoció la labor del expresidente Marc Pujol, quien consolidó al organismo como uno de los más sólidos de la Riviera Maya.

Durante su intervención, subrayó que el centro empresarial local, fortalecido durante la gestión de Marc Pujol, ha permitido atender problemas de seguridad, economía y servicios públicos de manera independiente de Cancún, resaltando la necesidad de que los empresarios se involucren activamente en la vida pública.

La alcaldesa, quien recibió un emotivo recibimiento por ser socia fundadora del organismo, reafirmó que el Ayuntamiento trabajará de la mano con Coparmex, con el respaldo de la gobernadora Mara Lezama, para fortalecer la competitividad y el bienestar de la comunidad.

Durante el evento, Marc Pujol resaltó los logros de su gestión, entre ellos la diversificación turística, la atracción de inversión internacional, la movilidad integral y la solidaridad durante la pandemia, con la entrega de más de siete mil despensas y talleres gratuitos.

Por su parte, Sugeiry Prieto, quien rindió protesta ante el dirigente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, hizo un llamado a la unidad entre empresarios, autoridades y ciudadanos, y delineó los ejes clave de su gestión: formalización de empresas, transformación de la narrativa turística y ordenamiento urbano hacia ciudades más limpias y seguras.

En representación de la gobernadora, Mara Lezama, Paul Carrillo de Cáceres, secretario de Desarrollo Económico de Quintana Roo, destacó la combinación de continuidad y renovación del nuevo consejo directivo 2025-2027.

Finalmente, Juan José Sierra, líder nacional de Coparmex, enfatizó la importancia de las MiPyMEs, la seguridad y la unidad empresarial para garantizar empleo, inversión y bienestar social en la Riviera Maya y en todo México.

Al evento asistieron miembros del Consejo Directivo que acompañarán la gestión de Sugeiry Prieto; el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón; la secretaria de Turismo de Playa del Carmen, Estefanía Hernández; el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Carlos Montesinos; el presidente honorario del DIF local, Eduardo Asencio; y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, entre otros.