SICT acelerará obras de infraestructura en Quintana Roo durante el segundo semestre de 2026

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CANCÚN.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que durante el segundo semestre de 2026 continuará y concluirá diversos proyectos de infraestructura en Quintana Roo, con el propósito de fortalecer la conectividad, mejorar la movilidad y la seguridad vial, además de impulsar el desarrollo económico y turístico de la entidad.

Entre las obras prioritarias se encuentra el Distribuidor Vial Kukulcán, en Cancún, cuya conclusión está prevista para octubre. El proyecto requiere una inversión de 484 millones de pesos y comprende una longitud de 1.92 kilómetros, de los cuales 770 metros corresponden a un viaducto elevado.

De acuerdo con la dependencia, esta infraestructura favorecerá a más de 1.3 millones de habitantes y facilitará el desplazamiento de los más de 20 millones de turistas que llegan cada año al principal destino turístico del estado.

Para el mismo mes está programada la conclusión de la modernización del Ramal a Javier Rojo Gómez, una obra de 4.6 kilómetros que representa una inversión de 99.8 millones de pesos. La apertura al tránsito vehicular se contempla para noviembre.

Otro de los proyectos en desarrollo es la ampliación del camino Cancún–Isla Blanca, donde se destinan 385.7 millones de pesos para modernizar 4.2 kilómetros de vialidad. La SICT prevé que los trabajos queden terminados antes de finalizar 2026.

En materia de conservación carretera, el Centro SICT Quintana Roo ejecuta el Programa Nacional de Conservación de Carreteras mediante 28 contratos, con una inversión total de 960.6 millones de pesos.

Como parte de este programa se realizan trabajos de rehabilitación del señalamiento horizontal en carreteras federales, la reconstrucción del Puente Internacional Río Hondo y acciones de mantenimiento en puentes peatonales ubicados sobre la carretera federal 307.

La dependencia también impulsa proyectos de infraestructura social. Para septiembre se tiene prevista la conclusión de dos Centros Comunitarios “México Imparable”, ubicados en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen, obras que representan una inversión de 19 millones de pesos y la generación de 114 empleos.

En el ámbito educativo continúa la construcción del CBTIS No. 309, en Playa del Carmen, cuya entrega está programada para enero de 2027. Este plantel contempla una inversión de 57.6 millones de pesos, la creación de 70 empleos y permitirá ampliar la capacidad de educación media superior para beneficiar a alrededor de 900 estudiantes.

Con este conjunto de proyectos, la SICT busca consolidar una red de infraestructura más moderna y eficiente que contribuya a mejorar la movilidad, incrementar la seguridad en las carreteras y fortalecer el crecimiento económico y turístico de Quintana Roo.