DEA ‘golpea’ al CJNG con decomiso de 39 millones de dólares y 670 arrestos

WASHINGTON.- La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tiene un mensaje para el Cártel Jalisco Nueva Generación: Continuarán con su batalla “hasta que sean derrotados”, dijo la agencia al informar de un ‘golpe’ de 39 millones de dólares contra el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

La DEA reportó que de la semana del 22 al 26 de septiembre, sus agentes aseguraron dinero y drogas propiedad del CJNG en operativos por todo Estados Unidos, que resultaron en el arresto de 670 personas.

“La DEA está atacando al Cártel de Jalisco Nueva Generación por lo que es: Una organización terrorista en todos los niveles, desde su liderazgo hasta sus redes de distribución y todos los que participan en ellas”, explicó Terrance Cole, director de la DEA.

De acuerdo con el reporte de la DEA, sus agentes aseguraron las siguientes dosis de drogas:

92.4 kilogramos de fentanilo en polvo.

1.1 millones de pastillas falsificadas.

6 mil kilogramos de metanfetamina.

23 mil kilogramos de cocaína.

33 kilogramos de heroína.

La DEA apuntó que también se aseguraron 244 armas. En total, el Gobierno de Trump decomisó 18.6 millones de dólares en dinero y 29.6 millones de dólares en drogas a los presuntos miembros del CJNG.

“Cada arresto, cada incautación y cada dólar arrebatado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo: Continuaremos esta lucha juntos hasta que esta amenaza sea derrotada”, agregó.

Fuente: El Financiero