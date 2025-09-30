Anuncia gobierno de Estefanía Mercado el Primer Congreso Nacional de Bomberos

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Playa del Carmen será sede del Primer Congreso Nacional de Bomberos del 27 al 31 de octubre, como parte de la estrategia y el compromiso del gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado, orientado a fortalecer la seguridad y proteger la vida de las familias playenses, a través de la formación y actualización constante de los servicios de emergencia.

El evento, organizado por la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, a cargo del secretario Darwin Covarrubias, reunirá a especialistas nacionales e internacionales con el propósito de fortalecer la preparación y respuesta de los cuerpos de emergencia.

Durante cinco días se desarrollarán conferencias magistrales y talleres prácticos con simulación de escenarios reales, que incluyen rescates acuáticos, en vehículos, incendios estructurales y más. El congreso está dirigido a bomberos, paramédicos, policías y profesionales de los servicios de emergencias.

Entre los exponentes se contará con la participación de especialistas provenientes de Colombia y Chile, así como de San Diego y Los Ángeles, Estados Unidos, y de Baja California (Tijuana) y Sinaloa, así como la asistencia de cuerpos de emergencia de Jalisco, Pachuca, Puebla, Campeche Yucatán y Chiapas.

“Somos una nueva Protección Civil, que refleja la visión de la presidenta Estefanía Mercado de fortalecer la seguridad a través de la capacitación. Nuestro propósito es que cada bombero, operativo, paramédico y policía este bien preparado para enfrentar emergencias y proteger a la ciudadanía”, destacó el secretario Darwin Covarrubias.

Este Primer Congreso Nacional de Bomberos, es el primero en su tipo en toda la península y constituye una oportunidad única de aprendizaje y colaboración que consolida a Playa del Carmen como referente nacional en la profesionalización y capacitación en materia de protección civil y atención de emergencias.