Renueva el PAN 10 comités municipales en Q. Roo

CHETUMAL.- El Partido Acción Nacional (PAN) informó que durante el fin de semana, 27 y 28 de septiembre, quedaron definidas las presidencias de 10 comités directivos municipales, así como las candidaturas a los consejos estatal y nacional, tras la realización de sus asambleas municipales.

Los resultados fueron los siguientes:

José María Morelos: Nayeli Interian Cobá (unanimidad).

Nayeli Interian Cobá (unanimidad). Isla Mujeres: Miguel Ángel Mateo Rodríguez (unanimidad).

Miguel Ángel Mateo Rodríguez (unanimidad). Cozumel: Ericka Vanessa Esparza Chel.

Ericka Vanessa Esparza Chel. Bacalar: Rey David Tun Tuz.

Rey David Tun Tuz. Lázaro Cárdenas: Leslie Glaudiela Cruz Medina.

Leslie Glaudiela Cruz Medina. Felipe Carrillo Puerto: Wilbert Ariel Jiménez Bacab.

Wilbert Ariel Jiménez Bacab. Tulum: Francia Montserrat Alcocer Lugo.

Francia Montserrat Alcocer Lugo. Playa del Carmen: Danna Ramírez Saldaña.

Danna Ramírez Saldaña. Benito Juárez: Jorge Ricardo Pat Miss.

Jorge Ricardo Pat Miss. Othón P. Blanco: Neftally Beristain Osuna, pese a la gresca registrada en la asamblea de Chetumal.

El PAN condenó la violencia ocurrida en esta última asamblea, subrayando que “no quedará sin investigación” y que se revisará la responsabilidad de los involucrados.

Además, fueron electos los representantes al Consejo Nacional, entre ellos la senadora Mayuli Martínez Simón y el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, junto con Xóchitl Verónica Leyva, Erick Toriz Ballesteros, Mayra Zapata Cisneros, Guillermo Galland Guerrero, Andrea del Río Martínez y Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

Finalmente, el partido anunció que el próximo 19 de octubre se celebrará en Felipe Carrillo Puerto la Asamblea Estatal, donde se definirá la nueva integración del Consejo Estatal y se elegirán delegados rumbo a la Asamblea Nacional.