Defensora de Derechos Humanos en Quintana Roo denuncia quinto ataque en su contra

CHETUMAL.- La abogada y activista social defensora de los derechos humanos, Ariadne Song, denunció que ya sufrió un quinto ataque a su familia, domicilio y propiedades, por lo que advirtió que teme por su vida.

A través de sus redes sociales afirmó que ya solicitó medidas de protección que le garanticen la posibilidad de ejercer su defensoria de derechos humanos libre de violencia, intimidación, coacción y amenazas.

Ariadne Song pidió a la ciudadanía que ante la falta de capacidad de investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, “por favor me proporcione cualquier información para hallar a los responsables de los siguientes hechos”.

Enumeró que la mañana del sábado 13 de septiembre del 2025, a las 10:00 de la mañana, al salir de su domicilio se percató que su camioneta tenia huevos estrellados en la parte de afuera , del lado del conductor y del pasajero, pero al revisar sus cámaras de seguridad privada no pudo ver a nadie.

La madrugada del pasado domingo 14 de septiembre, aproximadamente a las 2 de la mañana, las cámaras de seguridad privada captaron un vehículo tipo Aveo de color plata, que no pertenece a ninguno de los vecinos de la colonia, que se estaciono frente a su domicilio, quienes abrieron las puertas del vehículo, sin que nadie descendiera, pero desde el interior lanzaron huevos a su camioneta.

Detalló que quienes realizaron el ataque contra su propiedad sabían de las cámaras de seguridad pues aunque se puede ver personas al interior del vehículo ninguno de ellos descendió, no se distinguen sus rostros ni la matrícula del vehículo por lo cual conocían del alcance de las cámaras, de igual forma al ser un medio de transporte nuevo y de reciente adquisición, solo personal del Gobierno del Estado de Quintana Roo así como la contra parte de los casos que representa como abogada conocían el vehículo. El 7 de octubre interpuso la denuncia correspondiente radicada bajo la Carpeta de Investigación Número FGE/QROO/OPB/10/5124/2025.

Solicitó a las autoridades atiendan todas sus denuncias de amenazas, daños, robo, discriminación qué tengo interpuestas ante la Fiscalía General de Quintana Roo.

La activista sostuvo que teme por su vida, seguridad e integridad personal así como el de su familia y bienes por lo cual solicitó la correcta y pronta intervención de las autoridades ya que este acto no es el primero cometido en su agravio.

