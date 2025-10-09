Noroña renta avión privado para realizar gira por Coahuila por 2 mil dólares la hora; lo justifica

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, vuelve a estar en el centro de la polémica por presunta violación al principio de austeridad republicana, uno de los pilares que promueve el movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación.

En esta ocasión, Fernández Noroña rentó un avión de negocios, modelo Socata TBM 850, para participar en Asambleas Informativas en las ciudades de Torreón y Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con el diario Reforma, la renta de esta aeronave puede alcanzar 2 mil dólares por hora de vuelo. El senador utilizó la aeronave por unas seis horas, más una pernocta, lo que suma 14 mil dólares, equivalentes a poco más de 257 mil pesos al tipo de cambio de este miércoles 8 de octubre.

Para ponerlo en contexto, Fernández Noroña recibe un salario de 126 mil 800 pesos por su cargo como legislador.

El senador viajó acompañado por Shamir Fernández, exdiputado federal, y Pilar de Aguinaga, suplente de la senadora Cecilia Guadiana. La supuesta ruta del senador fue:

Sábado: Torreón a Piedras Negras (vuelo), desde donde se trasladó por tierra a Ciudad Acuña y más tarde volvió a Piedras Negras para regresar a Toluca.

Viernes: Toluca a Torreón (vuelo)

Esta controversia se suma a otras acciones que, según críticos, van en contra de los principios de austeridad promovidos por Morena y recientemente aprobados en 2025 por el Consejo Nacional del partido. Dichas normas prohíben extravagancias y se encuentran plasmadas en el código de comportamiento ético para militantes y funcionarios públicos.

NOROÑA LO JUSTIFICA Y “ENVUELVE” A LA PRESIDENTA

“Es un taxi aéreo. La compañera presidenta dijo que cuando es necesario, se puede. Se justifica porque tenía poco tiempo para cumplir con la gira. No hay nada que comentar. Yo voy a seguir recorriendo el país”, declaró.

El legislador, quien ha sido crítico de los excesos en el sistema político, insistió en que su traslado no representa una falta al principio de austeridad promovido por el movimiento que encabeza Morena.

“Ustedes dicen que es un exceso, pero yo tengo otra opinión. No hay ninguna situación incorrecta, es un avión bastante pequeño, de cuatro plazas, solamente”, subrayó.

Fernández Noroña respondió a las críticas sobre si su acción contrasta con el discurso de austeridad de la Cuarta Transformación. Señaló que incluso la propia presidenta Sheinbaum ha hecho uso de vuelos no comerciales en determinadas circunstancias.

“Yo creo que faltas a la verdad. Claro que sí, la presidenta ha volado en vuelos que no son comerciales, pero eso no es lo que hacemos regularmente”, comentó.

El senador también aseguró que el viaje no se pagó con recursos públicos.

“De ninguna manera se usó dinero del erario. No se pagó con recursos públicos, absolutamente no”, enfatizó.

Fernández Noroña afirmó que seguirá recorriendo el país como parte de sus actividades políticas y restó importancia a las críticas por el uso del avión privado.

“Yo voy a seguir recorriendo el país, digan lo que digan. No hay nada que transparentar porque no hay irregularidad alguna”, concluyó.

Descartó informar quienes más viajaron con él en el vuelo privado.

Fuente: El Financiero