Joven sobrevive tres días a la deriva en el Caribe; otro hombre continúa desaparecido

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COZUMEL.- José Eduardo C. A., de 28 años, fue localizado con vida la tarde de este miércoles después de permanecer tres días a la deriva en el mar, tras desaparecer cuando viajaba en una moto acuática entre Playa del Carmen y Cozumel.

El joven fue encontrado por tripulantes de la embarcación Osiris, quienes le brindaron auxilio y posteriormente lo trasladaron hasta la Capitanía de Puerto en Puerto Juárez, Cancún.

En tierra fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado a un hospital, debido al cuadro de deshidratación que presentaba después de permanecer en el mar desde el domingo.

José Eduardo había sido reportado como desaparecido junto con Francisco Enrique Huerta Martínez, de 51 años y originario de Monterrey, quien viajaba en otra moto acuática y hasta el momento continúa sin ser localizado.

De acuerdo con información preliminar, José Eduardo habría relatado que ambos quedaron a la deriva aparentemente debido a una falla en la moto acuática.

Durante el tiempo que permanecieron en el mar, el joven habría intentado auxiliar a Francisco Enrique y arrastrarlo hacia la orilla, pero finalmente ya no pudo continuar y tuvo que soltarlo. Esta versión deberá ser corroborada como parte de las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ambos se separaron.

Tras el rescate de José Eduardo, las autoridades mantienen el operativo marítimo para tratar de localizar a Francisco Enrique.

De acuerdo con la ficha difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda, Francisco Enrique Huerta Martínez es mexicano, mide aproximadamente 1.74 metros, pesa alrededor de 150 kilogramos, es de tez morena clara y complexión robusta.

La información proporcionada por el sobreviviente será incorporada a las investigaciones, mientras continúa la búsqueda del segundo hombre desaparecido.