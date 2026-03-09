Denuncia de alumna destapa red de venta de droga en secundaria de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Un operativo derivado de una denuncia estudiantil permitió a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detener a cinco personas presuntamente dedicadas a vender drogas a estudiantes de la escuela secundaria “Gabriela Mistral”, en Cancún. Entre los detenidos hay cuatro adolescentes y un adulto, quienes fueron asegurados con cientos de dosis de mariguana.

La fiscal de distrito sur, Estela Noemí Labastida Rodríguez, informó que el caso fue detectado a través del programa “Prevención a través de la Educación”, estrategia impulsada por la Fiscalía en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Benito Juárez para prevenir conductas antisociales y el consumo de drogas en centros escolares.

De acuerdo con la funcionaria, el pasado 4 de febrero, durante una actividad realizada en una secundaria, una alumna se acercó al personal de la Fiscalía para denunciar que algunos estudiantes consumían drogas dentro y fuera del plantel. A partir de esta denuncia se inició una carpeta de investigación por el delito de corrupción de personas menores de edad.

Tras las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación lograron ubicar a los presuntos responsables y detuvieron a cinco jóvenes que se encontraban en un parque de la Supermanzana 227 , cerca de la escuela.

Los detenidos fueron identificados como Johan Francisco “N”, de 19 años; Roberto Carlos “N”, de 17 años; Jesús Martín “N”, de 16; Daniel Alejandro “N”, de 15; y Brandon Alonso “N”, también de 15 años.

Durante la inspección, las autoridades les aseguraron 650 bolsas con mariguana, que presuntamente eran comercializadas entre estudiantes que entraban y salían del plantel. Según las investigaciones, las entregas se realizaban en un punto de la barda perimetral de la escuela que colinda con el parque.

La Fiscalía señaló que los jóvenes aparentemente aprovechaban la cercanía del parque con la secundaria para vender la droga sin ingresar al plantel, facilitando así el contacto con estudiantes.

Por estos hechos, el adulto fue vinculado a proceso, mientras que los cuatro menores quedaron a disposición de un juez de control especializado en adolescentes, quien determinará su situación jurídica.

La dependencia indicó que las investigaciones continúan para identificar a las personas que suministraban las drogas a los jóvenes detenidos.