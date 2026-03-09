Confirma Sheinbaum inauguración del Puente Nichupté de Cancún hasta abril

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la inauguración del Puente Nichupté, en Cancún, volverá a retrasarse debido a que continúan realizándose pruebas de carga para garantizar la seguridad de la obra.

Durante la conferencia matutina realizada en la Ciudad de México, la mandataria explicó que este tipo de pruebas son parte normal del proceso previo a la apertura de grandes proyectos de infraestructura.

“El Puente Nichupté íbamos a inaugurarlo en diciembre, después en enero; muy probablemente lo inauguremos en abril. ¿Cuál es la razón? Se están haciendo pruebas de carga”, señaló.

Sheinbaum indicó que la obra prácticamente está concluida, pero debido a que el puente atraviesa la laguna Nichupté se realizan evaluaciones técnicas para asegurar su funcionamiento.

“Ya está listo el puente, ya se terminó, está hermosísimo, pasa por la laguna, pero justamente porque está en esta zona se están haciendo las pruebas de carga. Se está garantizando la seguridad del puente”, afirmó.

La presidenta reiteró que estas revisiones forman parte de los procedimientos habituales para verificar la resistencia y estabilidad de la infraestructura antes de abrirla al público.

Durante su intervención, la mandataria también mencionó que continúan los trabajos para la construcción de dos hospitales en Felipe Carrillo Puerto y Cancún, además de un proyecto para ampliar un hospital con más especialidades en la entidad.

Asimismo, destacó que existen diversos proyectos impulsados por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, entre ellos la puesta en marcha del esquema de Puerto Libre de Chetumal.

La presidenta también confirmó que Cancún será sede de la próxima Convención Bancaria y de Valores.

Finalmente, aseguró que la seguridad está garantizada en Cancún y en todo el país rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, pese al contexto de tensiones internacionales.