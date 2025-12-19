México no cambiará su política sobre Cuba, responde Sheinbaum a Washington

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la posición del gobierno de México respecto a Cuba se mantendrá, y subrayó que esta postura no debe afectar la relación bilateral con Estados Unidos, al tratarse de una decisión soberana en materia de política exterior.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a las críticas emitidas desde Washington por la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado, Katherine Dueholm, y por la congresista republicana María Elvira Salazar, quienes cuestionaron el respaldo del gobierno mexicano a los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Sheinbaum recalcó que México no modificará su política exterior hacia Cuba, y recordó que esta diferencia ha sido histórica en la relación con Estados Unidos desde la Revolución Cubana de 1959.

“Esa relación siempre ha sido una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. No tiene por qué influir en la relación bilateral. Nuestra posición es soberana y tiene que ver con el humanismo que representamos”, expresó.

La presidenta reiteró su rechazo al bloqueo económico contra la isla, al considerar que sus principales efectos recaen sobre la población civil. “Los pueblos no tienen por qué sufrir. El bloqueo es una acción muy compleja; quien sufre es el pueblo. Nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener, como se ha mantenido desde el gobierno de Adolfo López Mateos”, señaló.

Un día antes, Katherine Dueholm sostuvo que la política exterior no intervencionista de México ha llevado a la actual administración a actuar de formas que, desde la óptica estadounidense, contradicen valores compartidos, particularmente por su respaldo al régimen cubano, al que calificó como “brutal, corrupto y económicamente disfuncional”.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar acusó al gobierno mexicano de haber enviado gratuitamente 55 cargamentos de petróleo, con un valor estimado superior a los tres mil millones de dólares, así como de aceptar a más de tres mil médicos cubanos, por los que —afirmó— se pagaron más de 100 millones de dólares directamente al régimen de La Habana.

Según la legisladora, este esquema constituiría trabajo forzoso y violaría el capítulo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que prohíbe este tipo de prácticas entre los países socios.

En respuesta, Sheinbaum reiteró que su gobierno no busca confrontación con Estados Unidos, sino mantener la mejor relación posible, sin renunciar a principios fundamentales como la no intervención, la no injerencia y la no subordinación.