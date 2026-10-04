Denuncian presunto fraude con paquetes vacacionales montado en hotel de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.– Un grupo de aproximadamente 15 personas habría utilizado las instalaciones del hotel Casa Kaoba, en Playa del Carmen, para ofrecer supuestos descuentos y beneficios vacacionales mediante un esquema que fue denunciado como fraudulento por una de las personas contactadas. La Policía Estatal acudió al establecimiento, pero los presuntos responsables ya se habían retirado.

De acuerdo con la información disponible, el grupo, presuntamente procedente de la Ciudad de México, rentó la totalidad del hotel, ubicado sobre la carretera federal 307, cerca del acceso al fraccionamiento Bali. El establecimiento es propiedad de Valeria Rindertsma, expresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Riviera Maya.

Las personas involucradas contaban presuntamente con información personal de potenciales clientes, entre ellos turistas nacionales y residentes de Playa del Carmen. A través de llamadas telefónicas se presentaban como representantes relacionados con las tarjetas de crédito de los destinatarios y les informaban que habían ganado un premio que debían recoger en Casa Kaoba.

El acceso al establecimiento era controlado por personal del propio grupo y únicamente podían ingresar las personas previamente contactadas. Durante esos días no funcionaba la recepción habitual ni se ofrecían habitaciones.

Una vez dentro, los visitantes eran conducidos a un salón de eventos donde habían sido instaladas varias mesas con vendedores y personal encargado de concretar las operaciones, bajo una dinámica similar a la utilizada para comercializar membresías vacacionales.

Inicialmente se les indicaba que recibirían el supuesto premio después de responder una encuesta sobre sus hábitos de consumo. Posteriormente comenzaba la oferta de una membresía de un club de descuentos vacacionales que, según los vendedores, podría utilizarse en aerolíneas, hoteles y tours tanto en México como en otros países.

La primera propuesta consistía en el pago de 128 mil pesos a cambio de 40 estadías gratuitas, además de descuentos en vuelos y recorridos turísticos. Cuando el cliente rechazaba la oferta, otro vendedor intervenía para reducirla a cuatro estadías por 12 mil pesos.

En caso de una segunda negativa, el precio bajaba hasta cinco mil pesos por dos estadías. Los pagos eran ofrecidos a meses sin intereses y comenzarían a cobrarse a partir de 2027.

De acuerdo con el reporte, durante el proceso los vendedores no identificaban claramente a la empresa para la cual trabajaban y la documentación entregada carecía de membretes. El supuesto premio consistía finalmente en un documento que ofrecía dos boletos de avión y que debía ser canjeado mediante una llamada telefónica.

Decenas de personas acudieron al hotel durante la tarde del viernes para recibir los beneficios que supuestamente habían ganado y tuvieron que hacer fila para ingresar.

Una de las personas contactadas sospechó del procedimiento y, después de abandonar el establecimiento, reportó el caso al número de emergencias 911. Para ese momento, el grupo ya había cerrado las puertas del lugar.

Elementos de la Policía Estatal acudieron este sábado a Casa Kaoba, pero encontraron cerrado el establecimiento y los presuntos responsables ya no se encontraban ahí. Los agentes entrevistaron a trabajadores del hotel para obtener información sobre la identidad de las personas que habían rentado las instalaciones.

La Policía Cibernética también inició la revisión de los números telefónicos utilizados para contactar a las potenciales víctimas, con el objetivo de obtener información que permita identificar y localizar a los integrantes del grupo.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si alguna persona concretó alguno de los pagos ofrecidos ni el monto que eventualmente habría sido obtenido mediante este esquema.