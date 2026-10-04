Elda Xix y Alejandro Alamilla dejan sus cargos para buscar coordinación de Morena en Othón P. Blanco

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CHETUMAL.- Elda Xix Euán y Alejandro Alamilla Villanueva dejaron los cargos que desempeñaban en la administración estatal con la intención de participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Othón P. Blanco.

Xix Euán presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), mientras que Alamilla Villanueva se separó de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo (ICATQROO).

Las separaciones se habrían formalizado este viernes 2 de octubre, a pocos días de que Morena publique la convocatoria que establecerá las reglas para quienes pretendan participar por las coordinaciones municipales del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

La dirigencia estatal de Morena, encabezada por Johana Acosta Conrado, prevé que la convocatoria sea publicada durante la próxima semana, tentativamente el miércoles 7 de octubre.

El proceso municipal comenzará después de la etapa correspondiente a las Coordinaciones Distritales Federales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cuyos registros se realizan durante los primeros días de octubre.

Aunque las bases definitivas para la coordinación de Othón P. Blanco todavía no han sido publicadas, las salidas de Xix Euán y Alamilla Villanueva anticipan la intención de ambos de registrarse una vez abierto formalmente el proceso interno.

La convocatoria deberá precisar los requisitos, plazos y condiciones para participar, particularmente para quienes actualmente ocupen responsabilidades dentro de las administraciones públicas.

Elda Xix Euán cuenta con trayectoria tanto legislativa como dentro de la administración pública. Ha sido diputada federal por Quintana Roo y diputada local de Morena durante la XVII Legislatura del Congreso del Estado, antes de incorporarse al gabinete estatal como titular de la Secretaría de Educación.

Alejandro Alamilla Villanueva, por su parte, se desempeñaba como director general del ICATQROO y ya había sido mencionado entre los perfiles interesados en participar en el proceso interno de Morena por la coordinación correspondiente a la capital del estado.

La definición en Othón P. Blanco podría reunir a varios integrantes y perfiles vinculados con Morena. Además de Xix Euán y Alamilla Villanueva, se han mencionado los nombres de Luis Gamero Barranco, Nabil Eljure Terrazas, Saulo Aguilar Bernés y David Hernández Solís, entre otros.

Será con la publicación de la convocatoria cuando queden establecidas formalmente las condiciones para el registro y las siguientes etapas mediante las cuales Morena definirá su Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Othón P. Blanco.