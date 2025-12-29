Habrá justicia si hay responsables por tragedia del Tren Interoceánico: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que habrá justicia si se determina la existencia de responsables en el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido ayer en Oaxaca, accidente que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 44 más hospitalizadas.

Durante la conferencia matutina del Pueblo, la mandataria informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene bajo resguardo la “caja negra” del tren, la cual contiene información clave sobre los momentos previos al siniestro y será fundamental para el esclarecimiento de los hechos.

Sheinbaum explicó que la investigación estará a cargo de la FGR, en coordinación con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y abarcará peritajes técnicos sobre la locomotora, las vías, la forma de conducción y otros factores que deberán analizarse con rigor.

“Esclarecer con toda seriedad qué llevó a este accidente es responsabilidad de la Fiscalía. Tiene que revisarse absolutamente todo, y si hay responsables, habrá justicia”, afirmó.

Detalló que el operador del tren resultó ileso y también rendirá declaración ante las autoridades ministeriales como parte de la investigación en curso.

La presidenta señaló que la prioridad inmediata del gobierno federal es la atención a las víctimas y a sus familias, por lo que este mismo día se realizarán visitas a los hospitales para verificar que los lesionados reciban atención adecuada y conocer las necesidades de sus familiares.

Como tercer eje, indicó que se trabajará para garantizar que el Tren Interoceánico opere en condiciones óptimas y seguras, con infraestructura en buen estado y apego a los protocolos técnicos establecidos.

Sheinbaum subrayó que tanto las líneas construidas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador como las desarrolladas en la actual gestión cumplen con los certificados de seguridad y los requisitos técnicos. Añadió que, antes de cada recorrido, un vehículo de inspección circula por las vías para verificar su estado.

En este caso, precisó, dicho vehículo reportó que las vías se encontraban en condiciones adecuadas, información que será puesta a disposición de la Fiscalía para su análisis.