Descarta Fiscalía de Tabasco citar a declarar a Adán Augusto por caso de Hernán Bermúdez

Comparte esta Noticia

VILLAHERMOSA, Tabasco.- La Fiscalía General de Tabasco descartó la posibilidad de citar a declarar a Adán Augusto López Hernández, exgobernador del Estado y actual presidente del Senado, como parte del proceso judicial contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública.

Según el fiscal Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, “no está prevista ninguna comparecencia del exgobernador. Las diligencias están centradas en los hechos que directamente se imputan al señor Bermúdez Requena”.

Asimismo, dijo que las investigaciones continúan y no se descarta que en el transcurso se puedan registrar más detenciones si surgen pruebas adicionales, expuso el funcionario.

Hay que recordar que Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública durante la administración de López Hernández y continuó en el puesto bajo el gobierno de Carlos Manuel Merino, hoy director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Fuente: Excélsior