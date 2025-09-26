Justifica Ricardo Monreal que ministros tengan asesores: “Están aprendiendo”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras revelarse que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz cuenta con más de 100 asesores, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, pidió tener paciencia frente a lo que calificó como un proceso de formación y adaptación del Poder Judicial a las nuevas exigencias del país.

Entre risas, Monreal Ávila respondió a los señalamientos sobre presuntas irregularidades, como la presencia de asesores en el Salón de Plenos para influir en las decisiones de los ministros.

“Yo cambiaría sus términos duros, porque están en un proceso de aprendizaje. Se supone que ya habían llegado con esa formación. Pero es un proceso, es un proceso, tengamos paciencia”, expresó.

Aun así, el legislador aseguró confiar en que los integrantes de la Corte estarán a la altura de la expectativa ciudadana.

“Yo sí confío en que ellos, los ministros y ministras, van a adecuarse a las nuevas exigencias que México tiene, que la sociedad espera, que los justiciables esperan de su órgano de justicia”, afirmó.

Al mismo tiempo, reconoció que se han registrado situaciones como las denunciadas, pero las ubicó dentro de un periodo de capacitación y aprendizaje.

Subrayó que lo fundamental es evitar la corrupción y los vicios que motivaron la reforma judicial aprobada recientemente.

“Lo importante es que no se corrompan, lo importante es que no vendan la justicia al mejor postor, lo importante es que no reproduzcan vicios que nosotros hemos denunciado de manera recurrente y que por eso fue la reforma judicial tan profunda que vivió México”, recalcó.

Fuente: Excélsior