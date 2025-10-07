Descarta Gertz Manero que le den criterio de oportunidad a Hernán Bermúdez

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, negó que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, tenga la oportunidad de apegarse en el criterio de oportunidad, que es la facultad que tiene el Ministerio Público de no ejercitar la acción penal.

Adelantó que el exfuncionario no declaró ante las autoridades de Tabasco, ya que el juicio que enfrenta actualmente es por la carpeta de investigación que se inició en 2024.

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, comentó que el amparo que tramitó Hernán Bermúdez Requena no tendría afecto para cumplimentar la orden de aprehensión por delitos de fuero federal.

“Sí, promovió un amparo, pero no le va a servir de nada”, aseguró.

A la par, el fiscal negó que Bermúdez Requena se pueda acoger al criterio de oportunidad.

“No, no, digo el delito federal por el que nosotros obtuvimos la orden de aprehensión, es el delito que vamos a aplicar en el momento en que tengamos toda la información que se va a dar en las audiencias de carácter local”, dijo.

Luego de que surgieran cuestionamientos sobre la ausencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, en el primer informe de Gobierno, el funcionario aclaró que no se trató de ningún incumplimiento.

Explicó que su inasistencia se debió a asuntos de trabajo y que ese día se reportó con la presidenta para informarle que permanecería en la oficina ubicada en Constituyentes.

“Estaba, como se lo informé a la señora presidenta, como todos los días que me reporto, en la oficina en Constituyentes todo el día. De si vamos a un evento o no, depende de las actividades, nada más, no es otra cosa”, compartió García Harfuch.

Fuente: El Heraldo de México