Presidenta buscará acuerdo con Trump tras imposición de aranceles a vehículos pesados

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer 25 por ciento de aranceles a la importación de vehículos medianos y pesados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que se buscará un acuerdo con Washington y de ser necesario solicitará una nueva llamada telefónica con el mandatario estadunidense, Donald Trump.

“Se anuncio ayer, no es (sólo) a México, es a todo el mundo. El arancel de los vehículos pesados no es para México, obviamente a México le afecta más, porque tenemos exportación de vehículos pesados y vamos a buscar un acuerdo antes del 1° de noviembre, estamos buscando eso, si es necesario una llamada personal con el presidente Trump”, señaló en la mañanera de este martes.

Afirmó que las negociaciones en materia comercial se mantienen, y el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, está en constante comunicación con su homólogo estadunidense y con otros funcionarios de Washington, a fin de alcanzar acuerdos.

En el caso de este nuevo arancel a los vehículos pesados, la mandataria indicó que ha tenido comunicación con los directivos de las empresas de esta rama, a quienes ha señalado que “vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para evitar que se hagan estos aranceles a nuestro país”.

Más adelante, a pregunta sobre que la justificación inicial de Trump para imponer aranceles a México fue como medida de presión para disminuir el tráfico de fentanilo, la jefa del Ejecutivo sostuvo que en el marco del nuevo entendimiento de seguridad bilateral —alcanzado hace unas semanas con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a México—, las tarifas relacionadas en ese sentido deben eliminarse.

“En un primer momento pudo haber estado motivado por la seguridad, hoy tenemos un acuerdo de entendimiento, por eso queremos que en ese marco de entendimiento, que bajen los aranceles en el marco del fentanilo”.