Descarta Mara Lezama aumento al transporte público, hasta que se brinde beneficio tangible a la ciudadanía

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- No habrá aumento en las tarifas del transporte público hasta que haya condiciones para avalarlo, afirmó de forma contundente la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante el programa “La Voz del Pueblo” que transmite todos los jueves a través de redes sociales y se replica por diversos medios de comunicación.

Mara Lezama reiteró que no es verdad que vaya a subir el transporte urbano y explicó que se presentó el proyecto MOBI, un sistema de movilidad sumamente necesario que tiene como prioridad ofrecer un servicio de calidad, en el que las y los ciudadanos se trasladen en unidades que ofrezcan condiciones eficientes.

“Es un proyecto de movilidad y no es verdad que haya incremento en tarifas” reiteró la Gobernadora. No se tiene previsto aumento de precios en el servicio de transporte urbano, hasta que no hayan condiciones que garanticen una mejora en el sistema de transporte.

Durante el programa, la gobernadora de Quintana Roo informó que este fin de semana estará en la entidad la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la que trabajará en temas como Vivienda para el Bienestar, las Pensiones para el Bienestar, supervisión de obras de educación e infraestructura, etc.

Indicó que Quintana Roo es uno de los dos estados del país que tienen mayor asignación de viviendas nuevas, con 4 mil 871, y ya han sido entregadas 672.

Otro tema que destacó Mara Lezama es la presentación del presupuesto histórico para el 2026 que prioriza el bienestar de las personas, honesto, transparente, en un nuevo gobierno en el que se acabaron los cochupos, la corrupción. Contempla incrementos en infraestructura, educación, salud, seguridad, para seguir cerrando brechas de desigualdad.

Añadió que el manejo honesto del dinero del pueblo, que le pertenece al pueblo, se refleja en que somos un estado que no tiene ninguna observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

A lo largo del programa, en el que atendió, leyó y resolvió temas de las personas, la gobernadora Mara Lezama hizo hincapié en las acciones para combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, al adherirse al “Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres” y firmar el Pacto Nacional para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra la Niñez, del que Quintana Roo fue el primer estado en sumarse.

Para continuar con las actividades, habrá 16 días de activismo con más de 621 eventos y la participación de 48 instituciones de los 11 municipios.

En la parte final del programa, la gobernadora Mara Lezama invitó a la población en general a participar en la campaña de recaudación de cobertores a través del programa “Abrigando Corazones”, que impulsa el DIF Quintana Roo, para donarlo a personas o familias de altura vulnerabilidad.

Indicó que el año pasado se entregaron más de 2 mil 500 cobertores en todo el estado, en una acción en el que participan los municipios.