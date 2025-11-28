Sheinbaum visitará Quintana Roo para revisar obras clave y programas sociales

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará Quintana Roo este fin de semana para supervisar obras y dar seguimiento a programas a favor de las mujeres, dio a conocer la gobernadora Mara Lezama en su programa La Voz del Pueblo.

La mandataria federal encabezará, el sábado 29 de noviembre en Playa del Carmen, la entrega de casas del Programa de Vivienda para el Bienestar del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Quintana Roo es la segunda entidad del país con mayor número de viviendas listas para entregar, con 672 unidades.

“Viene la presidenta de la república a Quintana Roo y me da muchísimo gusto recibirla, vamos a ver temas de Vivienda para el Bienestar, que es una política pública maravillosa, estaremos con ella en una asamblea también hablando de la pensión Mujer es Bienestar, que es un política pública del gobierno federal que sin duda es muy importante para mujeres que aún no tiene los 65 años, con la finalidad de acceder a esta pensión y que luego pasarán a la del adulto mayor”, detalló la gobernadora.

Indicó que la presidenta también encabezará supervisión de obras en temas de educación e infraestructura, que es parte fundamental y una de sus prioridades para Quintana Roo. Cabe destacar que una de las obras emblemáticas de la federación en el Estado, el puente vehicular Nichupté, supera el 90% de avance y se espera concluya en las próximas semanas.

“Estamos muy contentas y contentos de la visita de nuestra presidenta de la República, de que siempre nos tiene ahí en la agenda, de que siempre nos ayuda y siempre que tocamos puertas es una puerta abierta. Bienvenida presidenta”, comentó Mara Lezama.