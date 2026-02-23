Descarta presidenta participación directa de EU en acción en Tapalpa

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la operación realizada el domingo en Tapalpa, en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue ejecutada exclusivamente por fuerzas federales mexicanas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria descartó la participación directa de autoridades de Estados Unidos en el despliegue operativo.

“Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales, no hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información. El entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia”, declaró.

Sheinbaum precisó que, si bien existió información proporcionada por el gobierno estadounidense —el cual incluso emitió un comunicado al respecto—, la planeación y ejecución del operativo fueron responsabilidad total de las autoridades mexicanas, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos. Inteligencia, pero toda la operación, desde su planeación, es responsabilidad de las fuerzas federales”, subrayó.

La presidenta reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad se mantiene en el ámbito del intercambio de inteligencia, pero sin intervención directa de fuerzas extranjeras en territorio nacional.