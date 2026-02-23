Celebran Día del Agrónomo con Mario Villanueva

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Como ya es tradición, la Federación Agronómica de Quintana Roo celebró el Día del Agrónomo y la Agrónoma realizando una visita al ex gobernador Mario Villanueva Madrid, a quien consideran referente porque él es parte del gremio al ser ingeniero agrónomo.

La presidenta de dicha organización, Glorialy Elizabeth Méndez Alonso, expresó que la agronomía vive momentos difíciles en México y en Quintana Roo, por lo que como profesionistas en la materia están fortaleciendo la unidad interna para presentar propuestas viables e impostergables a quienes aspiren a gobernar el Estado, los municipios y las diputaciones federales y locales.

“Estamos viviendo situaciones complicadas en nuestro sector, en las que nuestro papel como profesionistas es importante, pero también el tema de la inversión; en los últimos años ha sido drásticamente reducida y a nosotros nos toca lo que antes era hacer más con menos, pero ahora es hacer más con nada…” sostuvo Glorialy Méndez.

A Quintana Roo le urge contar con un plan integral y de gran visión para diversificar la economía y hacer producir el campo que tiene un enorme potencial que se está desperdiciando por la falta de una política pública sólida para aprovechar el mercado que representa el turismo, ya que apenas se atiende menos del 5% de la demanda hotelera y restaurantera, mientras que el campo está ocioso, completaron los participantes.

QUE AGRÓNOMOS DIRIJAN LA AGRONOMÍA

Reconocieron los importantes apoyos que la gobernadora Mara Lezama ha brindado a algunos sectores como son los cañeros, los ganaderos para combatir el gusano barrenador y a los productores de piña, entre otros, pero hace falta una política pública más consistente y que las áreas agropecuarias estén dirigidas por profesionistas de las diversas ramas de la agronomía, que conozcan el sector y las necesidades para la producción de alta calidad.

TIEMPOS DIFÍCILES: MVM

El ex gobernador Mario Villanueva Madrid agradeció la visita que ya es una tradición cada año en el Día del Agrónomo, al coincidir con la presidenta de las y los agrónomos, en que el sector agropecuario atraviesa por dificultades; hace varios años que se viene reduciendo el presupuesto y atraviesa por una crisis real, como el caso de la caña que se cayó, la presencia del gusano barrenador, entre otros, lo cual resultan en una situación difícil.

RELEVO GENERACIONAL

Felicitó al gremio porque ahora cuentan con una dirigencia joven, un relevo generacional con la presidenta Glorialy Méndez y el secretario general, Alexis Várguez Canul, quienes están haciendo un buen papel y construyendo una nueva etapa en la vida de la Federación Agronómica, sentando las bases para que se dignifique la profesión y se implementen soluciones al campo.

CANDIDATOS QUE CONOZCAN PROBLEMÁTICA

Por ello es importante, agregó, que quienes aspiran a cargos de elección tengan información de primera mano de los profesionistas del campo, porque las crisis económicas se resuelven con política y luchando porque la economía salga adelante.

Por ello reconoció positivo el acercamiento que están haciendo con quienes aspiran a gobernar el estado, es importante que escuchen voces autorizadas como son los agrónomos, y les presenten proyectos viables para que los incluyan en los planes y programas productivos, porque Quintana Roo es mucho más que solo turismo y lo mejor es la diversificación de la economía.