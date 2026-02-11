Sansores acusa a MC de montar versión de persecución política

Comparte esta Noticia

CAMPECHE.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, rechazó que exista acoso judicial o persecución política contra diputados locales y aseguró que dicha versión fue un “invento” de Movimiento Ciudadano.

En declaraciones públicas, la mandataria atribuyó el conflicto a “malos entendidos” entre dos grupos al interior de la fracción parlamentaria y afirmó que actualmente se mantienen conversaciones para alcanzar acuerdos.

“Yo no tengo problema con ellos, los quiero a todos y los respeto. Nunca he influido en ellos, han sido totalmente libres. Esperemos que pronto se resuelvan las diferencias y que sean mayores las convicciones”, expresó.

Sansores explicó que, tras difundirse imágenes de supuestos operativos contra legisladores, solicitó información a la Fiscalía y a mandos ministeriales. Le reportaron la presencia de una camioneta oficial y algunos elementos en la zona; sin embargo, negó que existiera alguna acción dirigida contra diputados.

Sostuvo que Movimiento Ciudadano “montó” la versión de una persecución y la difundió incluso fuera del estado, señalando que los legisladores serían detenidos. “¿De persecuciones? Jamás los hemos perseguido. Eso fue un invento”, afirmó.

Detalló que las unidades visibles en las imágenes correspondían a vehículos oficiales y, en algunos casos, a unidades del Ejército que realizaban recorridos. Consideró que fue una “triste estrategia” y cuestionó la viabilidad de una supuesta detención masiva. “¿Cómo vamos a detener a 35 diputados? Esa no ha sido nuestra forma de trabajar”, señaló.

La gobernadora añadió que observa “algo extraño” en el conflicto, pues aseguró que su administración mantenía una relación normal con los legisladores y que la inconformidad surgió de manera repentina dentro de un grupo. No obstante, reiteró que el diálogo continuará hasta agotar todas las instancias.

En otro tema, sobre la restauración del fuero constitucional aprobada en sesión reservada por el Congreso local, recordó que la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea su desaparición. Indicó que para que la reactivación del fuero sea válida se requiere la aprobación de las dos terceras partes de los cabildos y que, hasta ahora, siete de los 13 ayuntamientos se han pronunciado en contra.

“El fuero se ha usado muchas veces como escudo de protección y Alito lo está usando actualmente, pero son pasos que ya se dieron y el fuero debe pasar a los anales de la historia”, subrayó.