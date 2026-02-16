Selección de diputados plurinominales, principal obstáculo en reforma: Manuel Velasco

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de versiones encontradas sobre el rumbo de la reforma electoral, el líder de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, aseguró que la iniciativa registra un avance del 50 por ciento y que continúan las negociaciones con Morena para construir un proyecto que fortalezca la democracia en el país.

“Seguimos en el mismo avance en el que estábamos la semana pasada, yo creo que podemos decir que estamos a un 50 %. No está detenida, porque se está arrastrando el lápiz, se están buscando opciones”, explicó el senador.

El desacuerdo central: plurinominales

Uno de los principales puntos de fricción es el método de selección de los diputados de representación proporcional. Según Velasco, la propuesta inicial plantea que se elijan mediante listas estatales y por el principio de mayor votación, lo que implicaría campañas a nivel estatal.

Detalló que, bajo ese esquema, un aspirante tendría que recorrer todos los distritos de una entidad —por ejemplo, los 13 distritos federales de Chiapas—, lo que incrementaría considerablemente los costos de campaña.

Como alternativa, señaló que se analiza un modelo similar al de “primeras minorías”, comparable al que operó en la capital del país, donde los candidatos mejor posicionados que no obtienen mayoría podrían acceder a un escaño. “Ese lo vemos con mejores ojos”, comentó.

El legislador recordó que el plazo para presentar una propuesta formal vence en febrero y expresó confianza en que pueda concretarse antes del día 28. Asimismo, consideró que una eventual reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será clave para cerrar acuerdos cuando existan consensos más sólidos. “Con ella no vamos a ir a debatir, sino a cerrar políticamente esta pinza”, afirmó.

Propuesta de “piso parejo”

En paralelo, Velasco reveló que su bancada propuso un esquema de financiamiento público con “piso parejo”, mediante el cual todos los partidos reciban la misma cantidad de recursos, incluido Morena.

Actualmente, explicó, la ley otorga más financiamiento y mayor acceso a radio y televisión a los partidos que obtienen más votos, lo que —a su juicio— genera una ventaja para los procesos siguientes.

“El planteamiento del Verde es muy claro: que todos los partidos recibamos lo mismo. Que nos vayamos a lo más bajo. Si el que menos recibe es el PT, estaríamos dispuestos a bajarnos a lo mismo y que todos recibiéramos exactamente lo mismo”, sostuvo.

Velasco argumentó que este modelo permitiría un ahorro significativo del gasto público y evitaría que el partido ganador inicie la siguiente contienda con una ventaja financiera y mediática. “Es como una carrera de 100 metros donde uno no arranca desde la línea de salida, sino desde el metro 50”, ejemplificó.

Mesa de negociación

El financiamiento es uno de los ejes centrales de la discusión en la mesa de análisis en la que participan Morena, el PT, el PVEM y la Secretaría de Gobernación. Por parte del Verde, el representante en las reuniones ha sido Arturo Escobar.

El senador reconoció que la definición del modelo de representación proporcional es uno de los temas más complejos, particularmente por el riesgo —según advirtió— de romper la cláusula constitucional que limita la sobrerrepresentación al 8 por ciento.

“En ese esquema ya no serían realmente proporcionales; habría dos elecciones distintas y se rompería la cláusula que nosotros queremos mantener. Además, el gasto sería mucho mayor”, concluyó.

Velasco reiteró que el Partido Verde está abierto a una reforma “progresista, equilibrada y verdaderamente democrática”, aunque admitió que aún quedan puntos sensibles por resolver antes de alcanzar un acuerdo definitivo.