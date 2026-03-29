Despliega Mara Lezama Operativo de Seguridad de Semana Santa 2026

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CANCÚN.- Con el apoyo de más de 9 mil 300 elementos de seguridad y atención, la gobernadora Mara Lezama Espinosa dio el banderazo de inicio al Operativo de Seguridad Vacacional de Semana Santa 2026, con el objetivo de salvaguardar la integridad de habitantes, visitantes y turistas durante una de las temporadas de mayor afluencia en la entidad.

Mara Lezama encabezó el arranque de este dispositivo desde el Malecón Tajamar, en el que participan de manera coordinada fuerzas federales, estatales y municipales, así como cuerpos de auxilio y organismos de atención ciudadana, con base en la estrategia nacional de seguridad que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“¿Qué queremos? Que la gente regrese bien a casa. Que regrese y diga, me la pasé padrísimo, fui a la playa, fui al museo, fui a la laguna, fui al cenote, comí rico, me atendieron de manera espectacular. Recordemos la semana santa pasada, coordinación entre todas y todos, saldo blanco, y queremos saldo blanco” expresó la Gobernadora.

Durante el evento, la gobernadora destacó que este periodo representa un momento clave para la economía del estado, pero también implica una alta responsabilidad en materia de seguridad, movilidad y servicios, ante la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

El operativo contempla la presencia de elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, corporaciones policiacas, Protección Civil, bomberos, Cruz Roja, guardavidas y Ángeles Verdes, quienes estarán distribuidos en los 11 municipios y en los 12 destinos turísticos.

El Ejército desplegará mil 200 elementos, la Marina 390 y la Guardia Nacional 600. Las policías estatal y municipales 6 mil 531 y los servicios de emergencia 591.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez, añadió que las policías desplegarán 624 unidades, 180 motos, 26 Racers, 11 ambulancias, 4 grúas, 2 pipas y 2 helicópteros, a los que se sumarán equipo y unidades de las demás corporaciones.

Las acciones incluyen la instalación de filtros de seguridad, patrullajes permanentes, vigilancia en playas, monitoreo desde el C5, así como atención médica y módulos de información turística en puntos estratégicos, como carreteras, zonas comerciales y sitios de alta concentración,

Mara Lezama exhortó a la población y a los visitantes a actuar con responsabilidad durante las vacaciones, respetando las indicaciones de seguridad, especialmente en playas y carreteras, así como evitar conducir bajo los efectos del alcohol.