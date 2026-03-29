Nicolás Maduro reaparece desde prisión en EU: “Estamos bien”

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NUEVA YORK.- El exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se encuentra “bien” en un mensaje difundido en redes sociales, el primero desde su detención y traslado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de narcotráfico.

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en Caracas y posteriormente trasladado a Nueva York, donde permanece recluido mientras avanza su juicio .

En el mensaje, firmado también por su esposa Cilia Flores, el exgobernante afirmó: “Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, además de agradecer las muestras de apoyo recibidas.

Maduro permanece en una prisión federal en Brooklyn, bajo condiciones de aislamiento parcial, con acceso limitado a comunicaciones y actividades, aunque puede mantener contacto controlado con familiares y su defensa legal .

El pronunciamiento ocurre en medio del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos, donde ha comparecido ante un tribunal federal y se ha declarado no culpable de los cargos en su contra, entre ellos narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas .

En Venezuela, el poder quedó en manos de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera interina tras la caída de Maduro, en un contexto político marcado por tensiones internas y presiones internacionales.

El caso ha generado repercusiones tanto dentro como fuera de Venezuela, con manifestaciones de apoyo y rechazo, así como un reacomodo en la estructura del gobierno venezolano .