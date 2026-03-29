Mara Lezama entrega apoyos a pescadores por más de 8 mdp

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CANCÚN.- Con una inversión superior a 8 millones de pesos, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, entregó equipo a 53 pescadoras y pescadores en un evento realizado en el Malecón Tajamar, con el objetivo de fortalecer la actividad pesquera en la entidad.

Entre los apoyos otorgados destacan 20 motores ecológicos fuera de borda, embarcaciones de fibra de vidrio de hasta 25 pies y kits de seguridad marítima que incluyen chalecos salvavidas, radios resistentes al agua, aros salvavidas, extintores y bengalas. También se entregaron neveras tipo “dino” y sistemas de posicionamiento global (GPS) para mejorar las labores en altamar.

Durante el evento, la mandataria reconoció la importancia del sector pesquero, al señalar que se trata de una actividad que sostiene a numerosas familias en el estado. Asimismo, destacó que esta es la segunda entrega de este tipo, tras una primera realizada en Chetumal, como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de quienes se dedican a la pesca.

En el mismo acto, anunció la reapertura de ventanillas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, que operarán del 6 al 17 de abril para recibir solicitudes de nuevos apoyos.

Entre los incentivos que se incorporan este año se contemplan fábricas de hielo, bicicletas eléctricas para pesca profunda y recursos para la rehabilitación de atracaderos, con una aportación gubernamental de hasta 300 mil pesos.

La gobernadora subrayó que su administración busca atender de manera directa las necesidades del sector pesquero, impulsando acciones que fortalezcan su desarrollo y garanticen mejores condiciones para las y los trabajadores del mar.