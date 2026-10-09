Después de 19 años, Cinépolis anuncia el cierre de su complejo Las Tiendas Cancún

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CANCÚN.- Después de 19 años de operaciones en Cancún, el complejo cinematográfico Cinépolis Las Tiendas cerrará definitivamente sus puertas el próximo domingo 11 de octubre, con lo que concluirá una etapa de casi dos décadas como una de las opciones de entretenimiento para los habitantes de la ciudad.

La empresa anunció que las últimas funciones se realizarán del jueves 8 al domingo 11 de octubre, periodo durante el cual los espectadores todavía podrán acudir a las salas antes del cierre del establecimiento.

Bajo el mensaje “La última… y nos vamos”, Cinépolis comenzó a difundir su cartelera de despedida y agradeció a los clientes que durante 19 años acudieron al complejo para disfrutar de estrenos cinematográficos y distintas experiencias de entretenimiento.

“Después de 19 años de historias, películas, risas, emociones y momentos compartidos, llega el momento de decir adiós”, expresó la compañía en el anuncio dirigido al público cancunense.

La cartelera publicada el jueves 8 de octubre será la última correspondiente a esta sucursal, que mantendrá sus proyecciones hasta el domingo 11, fecha prevista para la conclusión de sus actividades.

Durante estos cuatro días, los asistentes tendrán la oportunidad de acudir por última vez a las instalaciones que formaron parte de la oferta cinematográfica de Cancún durante casi dos décadas.

El cierre representa el final de un periodo en el que el complejo recibió a distintas generaciones de espectadores y sirvió como punto de reunión para familias, parejas y grupos de amigos.

A lo largo de sus 19 años de funcionamiento, Cinépolis Las Tiendas fue escenario de estrenos, reuniones familiares, celebraciones y encuentros entre habitantes de la ciudad que encontraron en sus salas una alternativa de entretenimiento.

Como parte de su despedida, la empresa invitó a los cancunenses a aprovechar las últimas funciones disponibles y acudir al establecimiento antes de que deje de operar.

La compañía no precisó en el anuncio las razones que motivaron la decisión de cerrar la sucursal ni proporcionó información sobre el futuro de las instalaciones.

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre posibles cambios relacionados con el inmueble una vez que concluyan las actividades cinematográficas.

El mensaje difundido por Cinépolis se concentró en agradecer la preferencia del público y recordar los momentos compartidos durante los años de funcionamiento del complejo.

“Gracias, Cancún. ¡Nos vemos en el cine!”, expresó la empresa al confirmar la despedida de esta sucursal.