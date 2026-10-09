Crisis de ocupación en Tulum: cerca de mil habitaciones de hotel permanecen cerradas

Comparte esta Noticia

Foto de archivo

TULUM.- Alrededor de mil habitaciones de hotel permanecen fuera de operación en Tulum debido a la disminución de la actividad turística, situación que ha comenzado a obligar a los establecimientos a replantear sus esquemas de funcionamiento ante los costos que representa mantener abiertas instalaciones con bajos niveles de ocupación.

David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, advirtió que la reducción en la llegada de visitantes está afectando la rentabilidad de los negocios de hospedaje, al grado de que algunos podrían optar por operar únicamente durante las temporadas de mayor demanda.

El dirigente hotelero explicó que mantener disponible la totalidad de las habitaciones durante los meses de menor afluencia turística puede resultar financieramente inviable, debido a que los gastos de operación continúan aun cuando disminuye el número de huéspedes.

Ante este escenario, algunos establecimientos han recurrido al cierre temporal de habitaciones como una medida para contener sus costos, mientras evalúan la posibilidad de ajustar sus periodos de funcionamiento de acuerdo con el comportamiento del mercado.

Ortiz Mena señaló que esta situación refleja las dificultades que enfrenta actualmente el destino, donde la baja actividad turística también genera preocupación por las condiciones de conectividad aérea y su impacto en la llegada de visitantes.

En particular, mencionó que el Aeropuerto Internacional de Tulum representa una infraestructura con un importante potencial para fortalecer la actividad turística y mejorar la comunicación con otros destinos del sur de Quintana Roo.

Sin embargo, consideró que todavía existen aspectos que deben atenderse para aprovechar plenamente sus capacidades, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad de vuelos y la permanencia de las rutas comerciales.

El empresario expresó preocupación por la reducción de operaciones aéreas, incluida la disminución de frecuencias internacionales, debido a que una menor oferta de conexiones puede limitar las opciones de traslado para los turistas interesados en visitar Tulum.

Aunque el aeropuerto mantiene operaciones internacionales, el representante hotelero sostuvo que la reducción de vuelos constituye un factor que debe atenderse para evitar mayores afectaciones a la actividad económica del destino.

Otro de los aspectos señalados por Ortiz Mena fue el costo relacionado con el uso del espacio aéreo, cuyo cargo, de acuerdo con sus declaraciones, aumentó al 10 por ciento.

El presidente de la asociación consideró necesario revisar las condiciones que enfrentan las aerolíneas y establecer mecanismos que favorezcan la conservación de las rutas existentes, así como la incorporación de nuevas conexiones.

Desde su perspectiva, generar condiciones más favorables para las compañías aéreas permitiría fortalecer la conectividad del aeropuerto y ampliar las posibilidades de atraer visitantes nacionales e internacionales.

La preocupación del sector hotelero radica en que la disminución de vuelos puede repercutir en la llegada de turistas y, en consecuencia, en la demanda de hospedaje, particularmente durante los periodos en los que tradicionalmente se registra una menor ocupación.

Ortiz Mena explicó que los hoteles deben adaptar sus operaciones a estas condiciones para evitar que los gastos superen los ingresos generados por las habitaciones ocupadas.

Una de las alternativas que se contempla es mantener cerradas determinadas áreas de hospedaje durante la temporada baja y reabrirlas cuando aumente la demanda turística.

En otros casos, los establecimientos podrían concentrar sus actividades en los periodos de mayor afluencia de visitantes, en lugar de mantener operaciones completas durante todo el año.

El dirigente aclaró que estas decisiones responden a la necesidad de preservar la viabilidad económica de los negocios ante un mercado que actualmente no permite sostener la misma capacidad de hospedaje disponible.

La existencia de aproximadamente mil habitaciones cerradas constituye, según lo expuesto por el representante empresarial, una señal de las dificultades que atraviesa la hotelería de Tulum.

El sector considera que la recuperación de la actividad dependerá, entre otros factores, de una mejor conectividad aérea, de la permanencia de los vuelos actuales y de la apertura de nuevas rutas que faciliten el acceso al destino.

Por ello, Ortiz Mena insistió en la importancia de impulsar medidas que permitan aprovechar el potencial del Aeropuerto Internacional de Tulum y generar condiciones para incrementar la llegada de visitantes.