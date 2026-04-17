Destaca Mara Lezama inversión privada de 1,750 mdp en complejo médico en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacó la inversión privada del proyecto “50 Doctors”, un complejo integral de salud que se desarrollará en Cancún, con una inversión cercana a los mil 750 millones de pesos.

El desarrollo contempla la construcción de un hospital general, un hospital materno infantil de alta especialidad, un complejo de consultorios médicos y un espacio de residencia asistida para adultos mayores, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura médica en la región.

Durante la presentación del proyecto, encabezada por el socio fundador Javier de Lope y el director general Jorge Marcos, se destacó que esta iniciativa surge ante la creciente demanda de servicios de salud especializados en el municipio de Benito Juárez, impulsada por el acelerado crecimiento poblacional.

La mandataria estatal subrayó que esta inversión refleja la confianza del sector privado en Quintana Roo, al tiempo que contribuirá a ampliar la capacidad de atención médica y generar empleos.

Se estima que durante la fase de construcción se crearán hasta 800 empleos directos, mientras que en operación se generarán alrededor de 200 empleos directos y 120 indirectos, además de beneficios para proveedores locales, hoteles, aerolíneas y aseguradoras.

La gobernadora señaló que este tipo de proyectos abonan a la diversificación económica del estado, al impulsar el turismo médico como un nuevo segmento estratégico, aprovechando la conectividad internacional de la entidad.

Por su parte, el secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado, indicó que 2026 ha sido definido como el año de la infraestructura hospitalaria, con la construcción de siete nuevos hospitales en coordinación con el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE.

En tanto, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, dio la bienvenida a la inversión, al considerar que fortalecerá el desarrollo de Cancún en un momento clave de su crecimiento.