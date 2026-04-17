Estefanía Mercado dignifica a la Policía de Playa del Carmen con nuevo espacio deportivo

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, supervisó la construcción de un nuevo domo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, obra en la que se invirtieron 18.9 millones de pesos.

Acompañada por el titular de la corporación, Carlos Montesinos García, y la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Dorys Aké Sierra, la munícipe destacó que el espacio busca mejorar las condiciones de entrenamiento y desempeño de los elementos policiales.

El nuevo domo cuenta con canchas de fútbol y básquetbol, así como un circuito de tartán para actividades físicas, además de la rehabilitación de áreas de usos múltiples dentro de la corporación.

Durante el recorrido, Mercado subrayó que esta obra forma parte de una estrategia para dignificar la labor policial, al dotar a las y los elementos de espacios adecuados para su capacitación y acondicionamiento físico.

El proyecto fue financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) e incluye una estructura con columnas de concreto, soporte metálico y cubierta de lámina.

La presidenta municipal afirmó que mejorar las condiciones laborales de los policías impacta directamente en el desempeño de la corporación y en la seguridad de la ciudad.

Asimismo, señaló que esta acción se integra a una política más amplia orientada a fortalecer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no solo mediante equipamiento, sino también a través de mejores condiciones de bienestar para el personal.