Irán declara “completamente abierto” el estrecho de Ormuz tras casi dos meses de guerra

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TEHERÁN.- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, aseguró este viernes que el Estrecho de Ormuz permanecerá “totalmente abierto” para el tránsito marítimo mientras se mantenga vigente el alto al fuego en Medio Oriente.

A través de la red social X, el funcionario indicó que todos los buques comerciales podrán circular sin restricciones por esta vía estratégica para el transporte global de hidrocarburos durante el periodo de tregua.

Araqchi no precisó si su declaración se refiere al cese al fuego entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá en Líbano, o al acuerdo temporal entre Estados Unidos e Irán, previsto en principio hasta el 22 de abril.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes se mantendrá vigente mientras no se alcance un acuerdo entre ambas naciones.

El mandatario señaló que esta medida forma parte de la presión económica ejercida por Washington sobre Teherán, y advirtió que su levantamiento dependerá de la disposición del gobierno iraní para negociar.

“El bloqueo seguirá hasta que logremos un acuerdo justo”, declaró.

Las restricciones comerciales impuestas a Irán han generado incertidumbre en los mercados internacionales, especialmente en el sector energético, debido a su impacto en el transporte y suministro de hidrocarburos.