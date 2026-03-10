Destaca Mara Lezama reducción histórica en homicidios en Q. Roo durante primer bimestre de 2026

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó esta mañana la sesión de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo, en la que se dieron a conocer avances significativos en la estrategia de pacificación del estado.

Durante el encuentro, la mandataria informó que, de acuerdo con el reporte oficial presentado por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Quintana Roo registró una disminución del 69.3% en el promedio diario de homicidios dolosos durante el primer bimestre de 2026 en comparación con periodos anteriores.

Lezama Espinosa subrayó que estas cifras son el resultado de la coordinación estrecha entre las fuerzas federales, estatales y municipales, bajo un modelo que prioriza la inteligencia y la atención a las causas de la violencia.

Gracias a esta tendencia a la baja, la entidad mejoró su posicionamiento a nivel nacional, pasando del lugar 18 al 22 entre los estados con menor incidencia en el promedio diario de este delito al inicio del presente año.

La gobernadora enfatizó que estos datos validan el rumbo de la estrategia actual, aunque recalcó que no se bajará la guardia en la labor de vigilancia y prevención.

“Seguimos trabajando 24/7 de manera coordinada para fortalecer acciones, operativos e investigaciones que contribuyan a la construcción de paz en todo el estado, lo cual es una prioridad absoluta para nuestro gobierno”, puntualizó Mara Lezama, reafirmando el compromiso de su administración por devolver la tranquilidad a las familias quintanarroenses en todos los municipios.