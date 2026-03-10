Reservaciones al Caribe Mexicano caen 8% previo a Semana Santa

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Las reservaciones turísticas hacia el Caribe Mexicano para los meses de marzo y abril registran una caída cercana al 8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó Ileana Zuzuaguerri, presidenta de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET).

De acuerdo con la dirigente del organismo, las búsquedas y reservaciones de hoteles y vuelos para la temporada de Semana Santa muestran un ritmo más lento que en 2025.

“Para Semana Santa van lentos los números. Los últimos datos que vi indican que estamos alrededor de 8 o 9 por ciento abajo en búsquedas y reservas respecto al año pasado”, señaló.

Esta tendencia impacta directamente en las proyecciones de ocupación hotelera para el inicio de la temporada alta, con un panorama que desde marzo se muestra menos dinámico de lo esperado.

Factores detrás de la desaceleración

Zuzuaguerri explicó que la disminución en las reservaciones responde a una combinación de factores externos e internos, entre ellos el clima en Estados Unidos, temas de seguridad en algunas regiones del país y el comportamiento del tipo de cambio.

En particular, señaló que el fortalecimiento del peso frente al dólar ha encarecido el destino para el mercado estadounidense, que representa el principal emisor de turistas hacia México.

Además, el turismo nacional ha mostrado una baja mayor que el internacional, lo que podría estar relacionado con el aumento en los costos de viaje y con cambios en las preferencias de los viajeros, quienes buscan destinos más económicos o nuevas experiencias tras haber visitado el mismo lugar en varias ocasiones.

Cambios en los hábitos del viajero

La presidenta de AFEET también destacó que el sector enfrenta una transformación en el comportamiento de los turistas, quienes ahora realizan reservaciones con menor anticipación.

“El comportamiento del turista se ha modificado. Antes, tres meses antes ya sabías cómo se iba a comportar el destino y ahora una semana antes puede cambiar completamente”, explicó.

Mercado canadiense impulsa la llegada de visitantes

Pese al escenario de menor dinamismo, Zuzuaguerri destacó que el mercado canadiense mantiene un crecimiento a doble dígito, lo que ha contribuido a sostener niveles de afluencia en varios destinos turísticos.

Ante este contexto, la AFEET apuesta por reforzar la capacitación y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar los procesos operativos y mantener la competitividad del destino, sin perder la calidad del servicio que caracteriza a México en el mercado turístico internacional.