Haydé Saldaña asume Comisión de Búsqueda de personas en Quintana Roo

CHETUMAL.- Haydé Saldaña Martínez asumió la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas del Estado de Quintana Roo y anunció que en los próximos días sostendrá reuniones con colectivos de familiares como una de las primeras acciones de su gestión.

La abogada explicó que su designación se dio tras ser propuesta por 11 asociaciones civiles, lo que —subrayó— implica una responsabilidad directa frente a las víctimas y sus familias. “Fui propuesta por 11 asociaciones, a las cuales agradezco profundamente que hayan visto en mí tal vez este cambio que tanto se requiere ante el dolor de un familiar o víctima de desaparición”, expresó.

Indicó que decidió participar en la convocatoria a partir del llamado de los propios colectivos y que asume el cargo con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la Comisión y las familias. “Entro en esta convocatoria muy contenta de poder contribuir ante este flagelo que hoy enfrentamos en la sociedad”, señaló.

Saldaña Martínez cuenta con formación en derecho y experiencia en litigio en materia de víctimas. Ha impartido conferencias y talleres sobre desaparición forzada, análisis de contexto, aplicación de la Ley General en la materia y vulnerabilidad de grupos sociales, además de ofrecer capacitaciones en instituciones académicas de Cancún y otras ciudades del país.

No obstante, enfatizó que más allá del currículum, el eje central será el enfoque que se dé a la institución. “Lejos del currículum, es el sentido que cada titular le dé a esta encomienda y a este grito que hay dentro no solo de Quintana Roo sino de México”, afirmó.

Actualmente se encuentra en el proceso formal de entrega-recepción, que contempla una revisión administrativa y operativa tanto en Cancún como en Chetumal y que puede extenderse hasta 60 días, conforme a la normativa vigente.

Entre sus primeras metas está reorganizar internamente la Comisión para posteriormente reforzar el trabajo externo con colectivos y autoridades. “Primero vamos a reconstruir al interior para después ir al exterior, desde dignificar la comisión, desde los trabajadores, un sinfín de cosas que queremos hacer”, comentó.

En cuanto al acompañamiento a familiares, explicó que la Comisión funge como intermediaria entre las familias y las autoridades responsables de la investigación penal, particularmente la Fiscalía General del Estado. “Vamos a fungir como puente entre el sistema institucional y las familias, siempre cuidando y velando en todo momento los derechos de las familias en la participación e información de nuestras acciones”, precisó.

Asimismo, anunció que se integrará o fortalecerá el Consejo Ciudadano de la Comisión, órgano ante el cual se rinden informes y que está conformado principalmente por representantes de colectivos, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.