Detalla García Harfuch detención de funcionarios y empresarios involucrados en red de huachicol

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio más detalles sobre la detención de funcionarios ligados con una red de huachicol que operaba especialmente en Tampico, Tamaulipas, entre ellos Roberto Farías Lagunas y Francisco Javier Antonio Martínez.

En conferencia de prensa este domingo 7 de septiembre, Harfuch, así como el Gabinete de Seguridad, dijeron que hubo funcionarios, cinco marinos en activo, así como empresarios relacionados con la red de huachicol que robó miles de millones de pesos.

La información oficial indica que la organización criminal dedicada al huachicol tenía en su poder un buque con 10 millones de litros de hidrocarburos. Además, los operativos de detención ocurrieron en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Por ahora, hay 14 personas detenidas, todas puestas a disposición del Ministerio Público, y las investigaciones continúan con tal de dar con más personas involucradas con el huachicol en México, ya que, según el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hay personas prófugas.

¿Quiénes son los detenidos por la red de huachicol en Tamaulipas?

De acuerdo con Omar García Harfuch, estos son los 14 detenidos por la red de huachicol que operaba en Tamaulipas:

3 empresarios.

5 marinos en activo.

Un marino en retiro.

5 exfuncionarios de aduanas.

Los nombres de las personas detenidas son: Manuel Roberto ‘N’, Climaco ‘N’, Humberto Enrique ‘N’, Sergio ‘N’, Carlos de Jesús ‘N’, Fernando ‘N’, Francisco Javier ‘N’, Endira Xóchitl ‘N’, Perla Elizabeth ‘N’, Natalia ‘N’, Ismael ‘N’, Anuar ‘N’, Héctor Manuel ‘N’ y José ‘N’.

Estas personas, según Harfuch, “participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos”.

¿Cómo desarticularon la red de huachicol de empresarios y marinos en Tamaulipas?

De acuerdo con Omar García Harfuch, luego de meses de investigaciones, integración de carpetas y órdenes de aprehensión con ayuda de la Fiscalía General de la República (FGR), se realizaron despliegues operativos para dar con las personas relacionadas con la red de huachicol.

En ese sentido, el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue clave, ya que con ella se desarticuló la red de corrupción que permitía la operación.

La red de empresarios, marinos y funcionarios, facilitaba la introducción ilícita de huachicol proveniente de Estados Unidos, y sus operaciones fueron detectadas debido a depósitos y retiros de dinero en efectivo, adquisición de bienes y autos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguro por “montos superiores, lo que resultaba incongruente con un perfil de las personas investigadas”, mencionó Harfuch.

La detección de estas actividades facilitaron la obtención de ordenes de aprehensión, además de que, de acuerdo con las autoridades, hubo un total de 20 objetivos relacionados con la red de huachicol en México.

Al iniciar la conferencia de prensa, Omar García Harfch mostró su respaldo al almirante Rafael Ojeda, quien fue secretario de Marina durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2024, además de que aseguró que hizo un “extraordinario trabajo” para fortalecer a la Marina.

“El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”, remarcó Harfuch.

Más tarde, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, también deslindó a Ojeda, y explicó que incluso les ayudó para obtener información sobre la red de huachicol donde se encuentra su sobrino, Manuel Farías.

“Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la armada de México podrían estar vinculadas con esos delitos, no nos mencionó si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni ningún tipo de protección en favor de nadie”, comentó Manero.

Fuente: El Financiero