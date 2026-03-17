Detalla Sheinbaum Plan B de reforma electoral; plantea ahorro de 4 mil mdp

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno Federal presentó formalmente los puntos del Plan B de la reforma electoral que será enviado este martes al Senado, con el objetivo de reducir el gasto del sistema electoral, eliminar privilegios y reforzar la austeridad republicana.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla reformas tanto constitucionales como legales, enfocadas en redirigir recursos hacia infraestructura y servicios públicos en estados y municipios.

Topes salariales y recorte de beneficios

Durante la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la propuesta establece que consejeros, magistrados y altos funcionarios electorales no podrán ganar más que la presidenta.

Además, se plantea eliminar bonos, seguros de gastos médicos mayores y percepciones adicionales, junto con una reducción progresiva del gasto en estos organismos hasta alcanzar un ahorro del 15%.

Sheinbaum subrayó que, aunque ya existe una disposición constitucional para limitar los salarios, algunos funcionarios electorales no la han acatado.

Cambios en congresos locales y municipios

El Plan B también incluye ajustes en la representación local. Entre las principales medidas destacan:

– Tope de entre 7 y 15 regidores por municipio

– Una sola sindicatura por ayuntamiento

– Límite presupuestal de 0.70% del gasto estatal para congresos locales

Estas modificaciones buscan reducir el costo de los órganos legislativos locales y municipales.

Mayor control a partidos políticos

En materia de partidos, la iniciativa propone cambios a la Ley General de Partidos Políticos, obligando a las dirigencias a:

– Transparentar sus salarios

– Reportar operaciones financieras en tiempo real mediante sistemas bancarizados

– Respetar un tope de remuneraciones de mil 500 UMAS

Asimismo, se prohíben aportaciones en efectivo, recursos ilícitos y financiamiento extranjero.

Ajustes en procesos electorales

La reforma también plantea modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre ellas:

– Iniciar los cómputos electorales desde el cierre de la jornada

– Implementar tecnologías para mejorar la fiscalización

Además, se prevé que la elección judicial se realice en 2027, con posibilidad de reducir el número de candidatos, y que la revocación de mandato pueda solicitarse en el tercer o cuarto año de gobierno.

Ahorro estimado

La presidenta indicó que las medidas permitirían generar un ahorro aproximado de cuatro mil millones de pesos, recursos que serían destinados a programas sociales y obras públicas.

Sheinbaum reiteró que el objetivo central del Plan B es disminuir privilegios y fortalecer la participación ciudadana, bajo el principio de austeridad republicana.