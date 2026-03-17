Cuba restablece gradualmente el servicio eléctrico tras apagón total

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LA HABANA.- El suministro eléctrico en diversas regiones de Cuba comenzó a restablecerse de forma gradual este martes, luego del colapso total del sistema energético ocurrido un día antes, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

De acuerdo con el operador, la reconexión ha sido posible tras la reactivación de centrales en puntos estratégicos, lo que ha permitido reintegrar progresivamente el servicio en zonas del occidente y centro-oriente de la isla.

Restablecimiento será paulatino

Las autoridades energéticas explicaron que el proceso forma parte de los protocolos técnicos para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional, el cual debe sincronizar de manera gradual la generación y distribución de electricidad.

Este tipo de recuperación puede extenderse durante horas o incluso días debido a la complejidad del sistema.

Apagón afectó a casi toda la isla

El lunes, Cuba registró un apagón generalizado tras una “desconexión total” del sistema eléctrico, lo que dejó sin servicio a cerca de 10 millones de personas en todo el país.

Aunque el servicio ya comenzó a restablecerse, persisten afectaciones en varias regiones, y la generación eléctrica continúa siendo limitada.

El colapso se suma a una serie de fallas recientes que evidencian la fragilidad del sistema energético cubano, caracterizado por: Infraestructura obsoleta, con plantas termoeléctricas de más de 40 años, déficit de generación, con brechas de hasta miles de megavatios entre oferta y demanda, y escasez de combustible, que dificulta mantener la operación continua

Estas condiciones han provocado apagones prolongados y recurrentes en todo el territorio.

A la crisis interna se suma la dependencia de importaciones de petróleo, especialmente desde Venezuela, así como restricciones externas que han limitado el acceso a combustible.

El gobierno cubano ha señalado que el endurecimiento de sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump ha agravado el panorama energético en la isla.