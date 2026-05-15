Detectan retiros sin autorización a beneficiarios del Banco del Bienestar; hay tres sancionados

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación por 10 años de tres exfuncionarios del Banco del Bienestar, luego de que una investigación acreditara retiros indebidos de cuentas bancarias de usuarios sin su autorización.

De acuerdo con el Órgano Interno de Control (OIC) del Banco del Bienestar, las irregularidades involucraron movimientos por un monto superior a los 275 mil pesos.

Los sancionados son Juan D., exsubjefe de área; Orlando P., exauxiliar de sucursal, y Marco M., exasistente administrativo. Además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos, deberán pagar multas que van de los 25 mil a los 250 mil pesos.

La dependencia federal señaló que el combate a la corrupción requiere de la participación conjunta entre gobierno y ciudadanía, e hizo un llamado a denunciar cualquier irregularidad relacionada con el manejo de recursos públicos.

El Banco del Bienestar es la institución encargada de distribuir diversos programas sociales del Gobierno de México, entre ellos apoyos para personas adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años y madres trabajadoras.

La Secretaría Anticorrupción también informó sobre la sanción contra un exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se trata de Víctor R., exsubadministrador de Servicio al Contribuyente, quien recibió una inhabilitación de un año por una falta administrativa considerada no grave.

Según la investigación, el exservidor público asignó de manera irregular citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial del SAT.

La dependencia no detalló si el funcionario obtenía algún beneficio a cambio de facilitar o agilizar las citas.

Finalmente, precisó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, aunque aseguró que defenderá jurídicamente las sanciones impuestas. También informó que los nombres de los exfuncionarios aparecerán en el registro oficial de Servidores Públicos Sancionados.