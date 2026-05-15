Sheinbaum niega que salida de Víctor Rodríguez de Pemex esté ligada a derrame

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) esté relacionada con el derrame de hidrocarburos registrado recientemente en el Golfo de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el exfuncionario había acordado desde un inicio colaborar temporalmente en la administración federal, ya que su intención era regresar a la academia.

Sheinbaum señaló que conoce a Rodríguez Padilla desde hace varios años, debido a que ambos coincidieron como académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y destacó su experiencia en temas petroleros y energéticos.

“Lo invité porque es un gran técnico, conoce de petróleo, conoce de electricidad y es uno de los mayores expertos en contratos petroleros en México. Desde el principio me comentó que quería apoyar solo un tiempo y después regresar a sus actividades académicas”, explicó.

La presidenta afirmó que inicialmente el acuerdo contemplaba un año de colaboración, aunque posteriormente se extendió a alrededor de año y medio.

Asimismo, rechazó que el relevo tenga relación con el derrame de hidrocarburo detectado en las inmediaciones de la plataforma Abkatún, en el complejo Cantarell, operado por Pemex.

“No tuvo que ver con eso”, reiteró la mandataria al referirse al incidente ambiental.

Este miércoles, Sheinbaum anunció el nombramiento de Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo director general de Pemex. El funcionario se desempeñaba anteriormente como director de Finanzas de la empresa productiva del Estado.

En abril pasado, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, confirmó la existencia del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, mientras que un grupo interinstitucional informó que, por instrucciones de la presidenta, se inició una investigación para esclarecer el origen del incidente.