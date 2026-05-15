Sheinbaum anticipa aumento salarial para maestros y respalda a Mario Delgado

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó cambios en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y respaldó el trabajo que realiza Mario Delgado al frente de la dependencia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria también adelantó que más tarde se anunciará un incremento salarial para el magisterio, luego de que el año pasado el aumento alcanzara el 10 por ciento.

Sheinbaum señaló que Mario Delgado encabeza un proyecto educativo “muy ambicioso” y destacó que incluso medios internacionales como The Economist han puesto atención en las recientes discusiones relacionadas con el calendario escolar en México.

La presidenta afirmó que su administración ha impulsado mejoras para el sector educativo, particularmente en materia de jubilaciones y promoción docente.

Explicó que se realizaron modificaciones importantes al esquema de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAM), debido a inconformidades relacionadas con la movilidad y promoción de profesores.

Asimismo, anunció que este año se realizará una consulta nacional en escuelas para analizar posibles cambios al sistema de promoción magisterial.

La mandataria recordó que el modelo vigente proviene de una parte de la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual calificó como “punitiva” para los docentes.

Precisó que actualmente el esquema ya no afecta la permanencia laboral de las maestras y maestros, sino únicamente aspectos relacionados con la promoción profesional.

Además, indicó que el Gobierno de México continúa fortaleciendo el Fondo de Pensiones para el Bienestar con el objetivo de garantizar mejores condiciones de jubilación para el magisterio.

También mencionó que se mantienen revisiones junto con Pensionissste para implementar nuevas medidas que permitan mejorar las condiciones de retiro de las y los docentes del país.