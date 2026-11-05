Sheinbaum sostiene que las irregularidades del INE no pueden atribuirse solo a la gestión de Taddei y los remonta a los años 80

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum situó en la década de 1980 los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas, señalados por su presunta participación en una red empresarial que obtuvo contratos millonarios con organismos electorales durante casi 27 años. Con ese argumento, sostuvo que las irregularidades investigadas en el Instituto Nacional Electoral (INE) no pueden atribuirse exclusivamente a la gestión de Guadalupe Taddei.

“Primero en RENAPO y luego en el CISEN”, expresó durante la conferencia matutina de este jueves, después de que la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentara una investigación sobre las trayectorias de los hermanos y sus vínculos con distintas áreas de la administración pública federal.

De acuerdo con la exposición de Buenrostro, José Alfredo Hernández Casillas trabajó en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo) como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general de esa institución.

En 1989, cuando Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), incorporó a José Alfredo Hernández Casillas como su secretario particular.

La funcionaria también señaló que Raymundo Hernández Casillas trabajó en el área de Recursos Financieros y Materiales del Renapo en 1987 y que posteriormente ingresó al área de Investigaciones del Cisen.

Buenrostro identificó a los hermanos como integrantes del grupo relacionado con la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei. La investigación presentada apunta a una presunta red de empresas que habría mantenido relaciones contractuales con organismos electorales durante casi tres décadas.

Sheinbaum vinculó esos antecedentes con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y recordó que, en aquella etapa, la organización de las elecciones federales permanecía bajo el control de la Secretaría de Gobernación. Insistió en que la revisión del caso debe abarcar las relaciones políticas y empresariales anteriores a la llegada de Taddei al INE.

La investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno busca esclarecer qué vínculos habrían permitido la operación de esa red y determinar los presuntos actos de corrupción relacionados con sus contrataciones.