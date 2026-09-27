Detienen a ‘El Bebo’, presunto operador financiero del Cártel del Golfo, por huachicol

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TAMAULIPAS.- Fuerzas federales detuvieron a Jesús Manuel “N”, alias “El Bebo”, identificado por las autoridades como presunto operador financiero de Los Metros, facción del Cártel del Golfo, durante un despliegue contra una red investigada por contrabando y comercialización ilícita de hidrocarburos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

La operación se desarrolló los días 24 y 25 de septiembre a partir de trabajos de inteligencia militar e incluyó 19 cateos en los tres estados. En las acciones participaron elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR).

Como resultado fueron detenidas tres personas, entre ellas “El Bebo”, y se aseguraron inmuebles, vehículos, aeronaves, equipo para almacenamiento y despacho de combustible y alrededor de medio millón de litros de hidrocarburos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades federales, Jesús Manuel “N” presuntamente se encargaba de comercializar hidrocarburos ilícitos para Los Metros en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León. También se le vincula con una red dedicada al contrabando fiscal de combustible procedente del extranjero.

Las investigaciones señalan que presuntamente operaba bajo las órdenes de César “N”, alias “El Primito”, identificado por las autoridades como jefe de Los Metros, grupo con presencia principalmente en Tamaulipas y Nuevo León.

Jesús Manuel “N” contaba además con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La magnitud del operativo quedó reflejada en los bienes asegurados. La Defensa reportó 13 inmuebles, cuatro tanques fijos tipo cisterna para almacenamiento de hidrocarburos, dos aeronaves, 50 vehículos, 107 remolques tipo cisterna y 84 tractocamiones.

También fueron asegurados 49 camiones recolectores de basura, 11 bombas despachadoras, siete motocicletas y aproximadamente 500 mil litros de combustible. Las autoridades reportaron además 1.3 kilogramos de metanfetamina, 219 cartuchos y dinero en efectivo.

Los bienes quedaron a disposición de la FGR en instalaciones ubicadas en Chihuahua; Reynosa, Tamaulipas, y Escobedo, Nuevo León, donde continuarán las diligencias y los peritajes para establecer su procedencia y posible relación con las actividades investigadas.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. Los señalamientos sobre la participación de “El Bebo” en Los Metros y en operaciones de contrabando de hidrocarburos forman parte de las investigaciones de las autoridades federales y deberán ser acreditados durante el proceso penal.