Visita la presidenta Claudia Sheinbaum a damnificados por las lluvias en Huauchinango, Puebla

PUEBLA.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una vista a Huauchinango, Puebla donde recorrió un albergue para dar atención cercana a familias afectadas por las lluvias.

Junto al gobernador, Alejandro Armenta, la Jefa del Ejecutivo Federal, sostuvo un encuentro con los damnificados a quienes se les hace entrega de despensas, ropa y cobertores.

La mandataria informó a través de sus redes sociales que este domingo visitará las entidades afectadas por las lluvias, al menos tres de las más afectadas:

“Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado”, informó.

Se espera que el lunes, Sheinbaum Pardo visite a los afectados en Querétaro y San Luis Potosí.

La mandataria adelantó que una vez que se reabran todos los caminos e inicien las labores de limpieza, comenzará el levantamiento de un censo para apoyar a toda la población afectada.

Las fuertes lluvias de las últimas horas en México elevaron a 44 la cifra de muertos.

Se reportan 18 víctimas en Veracruz, una en Querétaro, 9 en Puebla y 16 en Hidalgo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que del 6 al 9 de octubre se registraron lluvias intensas en Veracruz (540 mm), Puebla (487 mm), San Luis Potosí (298 mm), Hidalgo (245 mm) y Querétaro (232 mm).